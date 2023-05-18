Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a 2 maç men cazası!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a 2 maç men cazası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a Tottenham ile oynadığı lig maçında hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle iki maç men cezası verildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:57
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'a 2 maç men cazası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, takımının geçen ay Tottenham ile oynadığı lig maçında hakeme yönelik ifadeleri nedeniyle iki maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Liverpool'un konuk ettiği Tottenham'ı 4-3 yendiği 30 Nisan'da oynanan lig maçı sonrasında Klopp'un, hakem Paul Tierney'yi eleştirdiği ifadelerin "uygunsuz" olarak değerlendirildiği, biri ertelemeli olmak üzere iki maç men ve 75 bin sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Cezası nedeniyle 21 Mayıs Pazar günü konuk edecekleri Aston Villa karşılaşmasını yedek kulübesi yerine tribünden takip edecek Klopp'un, ertelemeli maç cezası ise benzer bir disiplin sorunu yaşaması halinde 2023-24 sezonu sonuna kadar uygulamaya konabilecek. Alman teknik adam, takımının Southampton ile deplasmanda oynayacağı ligin son maçında yedek kulübesindeki yerini alabilecek.

Klopp, Tottenham maçının 90+4. dakikasında Diogo Jota'nın golüyle 4-3 öne geçmelerinin ardından dördüncü hakemin önüne gelerek gol sevincini yaşamış ve sarı kartla cezalandırılmıştı. 55 yaşındaki çalıştırıcı, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Tierney ile bir geçmişimiz var. Bize neden karşı olduğunu bilmiyorum. Aramızda bir problem olmadığını söyledi ama bu doğru olamaz. 2021'de Tottenham ile oynadığımız maçta Harry Kane'e kırmızı kart göstermesi gerekirdi. Kane'i çok severim, çılgın bir oyuncudur ama o maçta kırmızı kart görmeliydi. Aynı hakem, bu karşılaşmaya da verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Ligde son 7 maçını kazanarak bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesini sürdüren Liverpool, 65 puanla 5. sırada yer alıyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Vincent Aboubakar Beşiktaş'a 2 transfer yapıyor! Atiba ve N Koudou'nun yerine o isimler geliyor...
35’lik Sinem Kobal’ın çimlere uzanıp verdiği pozlar olay oldu! Kenan İmirzalıoğlu’nun eşine yorum yağdı! “Hiç çocuk doğurmamış gibi...”
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri!
City'nin yıldızı F.Bahçe'ye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Premier Lig'de sezonun 'en iyileri' için adaylar belli oldu
Newcastle United - Brighton maçı saat kaçta?
19 MAYIS MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı mesajları
MEMURA KİRA YARDIMI Memura kira yardımı şartları neler?
TUS KONTENJAN AÇIKLAMASI SON DAKİKA | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kontenjan açıklaması
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Trabzonspor maçında penaltı kararı! F.Bahçe-Trabzonspor maçında penaltı kararı! 21:49
Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki! Arda Güler'den Jorge Jesus'a şok tepki! 21:47
F.Bahçe Beko ikinciliği garantiledi! F.Bahçe Beko ikinciliği garantiledi! 21:09
Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! Toroğlu'dan F.Bahçeli yıldıza sert eleştiri! 21:03
Arda şov yaptı, sosyal medyada övgü yağdı! Arda şov yaptı, sosyal medyada övgü yağdı! 20:46
Büyükekşi'den Kasımpaşa'ya övgü! Büyükekşi'den Kasımpaşa'ya övgü! 20:26
Daha Eski
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Kulübü resmen açıkladı F.Bahçe'ye transfer müjdesi! Kulübü resmen açıkladı 20:18
F.Bahçe taraftarları tribünleri doldurdu! F.Bahçe taraftarları tribünleri doldurdu! 20:14
Jürgen Klopp'a 2 maç men cazası! Jürgen Klopp'a 2 maç men cazası! 19:57
Beşiktaş Ceylan Giovanni Caprara'ya emanet! Beşiktaş Ceylan Giovanni Caprara'ya emanet! 19:52
Rafael Nadal emeklilik için tarih verdi! Rafael Nadal emeklilik için tarih verdi! 19:50
Nenad Bjelica: Türkiye'deki ilk derbim Nenad Bjelica: Türkiye'deki ilk derbim 19:19