Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Tottenham - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Crystal Palace maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

TOTTENHAM - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham

Forster; Romero, Dier, Davies; Porro, Hojbjerg, Skipp, Perisic; Richarlison, Kane, Son

Crystal Palace

Johnstone; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Eze, Doucoure, Schlupp; Olise, Ayew, Zaha