Bournemouth - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Bournemouth ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Chelsea maçı 6 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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BOURNEMOUTH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Senesi, Kelly, Vina; Lerma, Rothwell; Ouattara, Billing, Christie; Solanke

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, W. Fofana, Silva, Chilwell; Kante, Fernandez, Kovacic; Madueke, Havertz, Mudryk