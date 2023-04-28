Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini uzattı

Manchester United Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini uzattı

Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Manchester United, Arjantinli yıldızı Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 16:57
Manchester United Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Arjantinli futbolcu Alejandro Garnacho'nun sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.

Manchester United Kulübü, 18 yaşındaki Garnacho ile 30 Haziran 2028'e kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya doğumlu Arjantinli futbolcu, 2020'de İspanya ekibi Atletico Madrid'den Manchester United'ın altyapısına dahil oldu.

Arjantin Milli Takımı'nın 20 yaş altı kategorisinde de görev yapan genç kanat oyuncusu, Manchester United'ın A takımında şu ana kadar 31 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den tarihi transfer! Bu hamleyi kimse beklemiyordu...
Erden Timur'dan Gomis açıklaması! "Bu olay..."
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 6 eksik...
Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham ile ManU puanları paylaştı!
Newcastle Everton'u deplasmanda dörtledi!
1 MAYIS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU? 1 Mayıs'ta kargolar açık mı?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA
DİB-MBSTS NE ZAMAN?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme F.Bahçe'den Crespo hamlesi! İşte önerilen sözleşme 17:03
Garnacho resmen imzayı attı! Garnacho resmen imzayı attı! 16:57
Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un Konyaspor maçı kadrosu açıklandı! 16:31
Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... Dava sonuçlandı! Onur Bulut ve Kayserispor... 16:22
Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." Beşiktaş'tan G.Saray'a sert eleştiri ve hakem talebi! "Ali Şansalan..." 16:15
Real Madridli basketbolcu Yabusele'den çifte özür Real Madridli basketbolcu Yabusele'den çifte özür 15:19
Daha Eski
Timur'dan Gomis sözleri! "Herkes..." Timur'dan Gomis sözleri! "Herkes..." 15:20
Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır! Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır! 15:22
Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:27
Yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis Yeni takımı belli oldu! Beşiktaş'a dev bonservis 15:44
Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? 15:48
Karar verildi! Kiralık gidecek Karar verildi! Kiralık gidecek 15:56