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Samir Nasri açıkladı: Guardiola'dan ilginç yasak!

Antalyaspor’un eski futbolcusu Samir Nasri, Fransız basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız eski futbolcu, Manchester City’de oynarken menajer Pep Guardiola’yla yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar…

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:31
Samir Nasri açıkladı: Guardiola'dan ilginç yasak!

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Antalyaspor forması giyen Samir Nasri, L'Equipe gazetesine röportaj verdi.

Nasri, Manchester City forması giyerken 2016 yılında menajerlik görevine getirilen Pep Guardiola ile aralarında yaşanan problemleri anlattı.

İspanyol menajerle ilk karşılaşmasını anlatan Nasri, "Tanıştığımız ilk gün beni ofisine çağırdı ve 'Ne yapmak istiyorsun?' diye sordu. Ben de 'Bana güvenip güvenmediğini söylemek sana kalmış' dedim. O da 'Kafaca iyi durumdaysan sana güveniyorum.' dedi. Daha sonra ilk antrenmanımı yaptım, her şey iyiydi. Pep benden memnundu." dedi.

"BANA BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Guardiola ile ikinci gün yüksek sesli tartışma yaşadığını söyleyen Nasri şunları söyledi:

"İkinci gün beni tekrar odasına çağırdı ve bağırarak kilomdan yakındı. Kilo değişimini çok rahat fark edebiliyordu çünkü her gün tartılıyorduk. Bununla ilgili bana bağırmaya başladı. Ben de dayanamayıp 'Sesini alçalt, bana bağırma! Ben çocuk değilim, 29 yaşındayım' dedim.

Belki de o yaz tatili benim için bir kaçıştı. Sakatlıkla dolu zor bir sezondan çıkmıştım. Kişisel hayatımda çok fazla şey yaşamıştım. Rahatlama zamanımdı ve olayı abartıp biraz kilo almış olabilirim.

Pep daha sonra sakinleşti, 'Doğru, haklısın. Özür dilerim.' dedim."

"2.5 KİLO FAZLANIZ VARSA TAKIMLA ÇALIŞAMAZSINIZ"

İspanyol menajerin fazla kilolarını gerekçe göstererek kendisini Çin'de yapılan kamp kadrosuna almadığını söyleyen Nasri, "76 kiloya inmek zorunda olduğumu söylüyordu. Marsilya'dayken o kilodaydım ben ve ona geri dönmem imkansızdı. Premier Lig'de kaslanmak için çok çalışırsınız ve bu şekilde de kilo alırsınız. Guardiola'nın takımındaysanız ve 2.5 kilo fazlanız varsa takımla çalışamazsınız. Ben de o zaman yalnız çalıştım" diye ekledi.

"GECE YARISINDAN SONRA CİNSEL İLİŞKİYİ YASAKLADI"

Samir Nasri, Guardiola'nın futbolcuların sadece kilosuna değil, cinsel yaşamlarına da müdahale ettiğini dile getirdi.

Nasri, "Pep, futbolcuların gece yarısından sonra cinsel ilişkiye girmelerini yasaklamıştı. İyi uyuyup kas yaralanmalarından korunmaları için bu yasağa uymaları gerektiğini söylüyordu. Ben olsam bunu asla yasaklamazdım. Daha iyi bile oynarlar" ifadelerini kullandı.

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