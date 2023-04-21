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Arsenal 3-3 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta mücadelesinde Arsenal ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadelede 3-1 geriye düşen Arsenal son dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakaladı karşılaşma 3-3 sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 00:06
Arsenal 3-3 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Arsenal evinde Southampton'ı konuk etti.

Mücadelede 3-1 geriye düşen Arsenal son dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakaladı karşılaşma 3-3 sona erdi.

Arsenal'in gollerini 20. dakikada G.Martinelli, 88. dakikada M.Odegaard ve 90.dakikada B.Saka atarken;

Southampton'ın gollerini 1. dakikada C.Alcaraz, 14. dakikada T.Walcott ve 66. dakikada D.Caleta-Car kaydetti.

Bu sonuçla Arsenal 75 puan ve Man.City'den 2 maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken,

Southampton ise 24 puanla son sırada yer aldı.

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