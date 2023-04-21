Arsenal 3-3 Southampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta karşılaşmasında Arsenal evinde Southampton'ı konuk etti.
Mücadelede 3-1 geriye düşen Arsenal son dakikalarda attığı gollerle beraberliği yakaladı karşılaşma 3-3 sona erdi.
Arsenal'in gollerini 20. dakikada G.Martinelli, 88. dakikada M.Odegaard ve 90.dakikada B.Saka atarken;
Southampton'ın gollerini 1. dakikada C.Alcaraz, 14. dakikada T.Walcott ve 66. dakikada D.Caleta-Car kaydetti.
Bu sonuçla Arsenal 75 puan ve Man.City'den 2 maç fazlasıyla liderliğini sürdürürken,
Southampton ise 24 puanla son sırada yer aldı.