Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Everton maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 14.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER UNITED - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Malacia; Fred, Sabitzer; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Everton

Pickford; Keane, Tarkowski, Godfrey; Coleman, Onana, Gueye, Mykolenko; Iwobi, Gray, McNeil