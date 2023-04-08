Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Nottingham Forest maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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ASTON VILLA - NOTTINGHAM FOREST MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa

Martinez; Young, Konsa, Mings, Moreno; Ramsey, McGinn, Luiz, Buendia; Bailey, Watkins

Nottingham Forest

Navas; Williams, Felipe, Niakhate, Lodi; Mangala, Freuler, Kouyate; Awoniyi, Gibbs-White, Johnson