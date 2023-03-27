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Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi!

Son dakika spor haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin iç saha maçlarını oynadığı Stamford Bridge Stadı'nda iftar verildi. Maviler, lig tarihinde böyle bir organizasyon yapan ilk takım oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 13:50
Chelsea'nin stadı Stamford Bridge'te iftar verildi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, dün akşam Stamford Bridge Stadı'nın saha kenarında iftar organizasyonu düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdi. 'Ramazan Çadırı Projesi' kapsamında ülkede geleneksel hale getirilen 'Açık İftar' etkinlikleri çerçevesinde Chelsea'nin, başkent Londra'daki stadı Stamford Bridge'de ilk kez toplu iftar verildi.

Chelsea Vakfı tarafından gerçekleştirilen bu organizasyonla, ilk kez bir Premier Lig takımının stadında iftar programı yapılmış oldu. Etkinliğe Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville ve Chelsea Yönetim Kurulu'ndan Lord Daniel Finkelstein da katıldı.

Konuklar, ezan okunmasının ardından saha kenarında bir araya gelerek oruçlarını açtı.


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