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Ada’da ilk iftar

İngiliz ekibi Chelsea, Ramazan ayında iftar yemeği vereceğini duyurdu. 26 Mart Pazar günkü iftar, Premier Lig kulüpleri arasında ilk olarak tarihe de geçecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Ada’da ilk iftar

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Stamford Bridge Stadyumu'nda iftar yemeği vereceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Stamford Bridge Stadyumu'ndaki iftarın 26 Mart Pazar günü yapılacağı bildirildi. Londra ekibi böylece, Premier Lig tarihinde iftar verecek ilk takım olacak. Programı duyurmaktan mutlu olduğunu belirten Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, "İlk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu. İngiltere Championship ekiplerinden Blackburn Rovers, geçen yıl bayram namazı için stadını açmıştı.

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