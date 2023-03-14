Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı

Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Ramazan ayında Stamford Bridge'de iftar programı düzenleneceğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 11:43
Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı

Premier Lig takımlarından Chelsea, Ramazan ayında maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de iftar programı gerçekleştieceğini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak" ifadeleri kullanıldı.
Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor ise, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Stamford Bridge'de düzenlenecek etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar organizasyonu yapılmış olacak.

DİĞER
Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu! Melis Buse Betkayan ile Reşit Bozdağ barıştı
Seren Serengil'den Reha Muhtar hamlesi: "Yanıldım Deniz Uğur'a bir özür borçluyum" Olaylı davada gözü kara bir şekilde Muhtar'ı savunmuştu
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 8 ayrılık birden
Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea'den Premier Lig'de bir ilk! Statta iftar yemeği verilecek
Manchester United'a Southampton engeli!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kaş aldırmak orucu bozar mı Diyanet?
Burundan kan gelmesi orucu bozar mı Diyanet?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! 12:12
Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? 11:59
Başakşehir Gent karşısında tur peşinde Başakşehir Gent karşısında tur peşinde 11:46
Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı 11:43
Bucks Giannis'in 46 sayısıyla kazandı Bucks Giannis'in 46 sayısıyla kazandı 11:40
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 11:37
Daha Eski
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:26
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! 10:55
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 8 ayrılık birden Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 8 ayrılık birden 10:50
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 10:36
Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı" Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı" 10:21
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 10:04