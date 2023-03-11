Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Crystal Palace - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Crystal Palace - Manchester City maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 20.30 oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Pereira, Souttar, Faes, Castagne; Tete, Ndidi, Dewsbury-Hall, Maddison; Daka, Iheanacho

Chelsea

Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Loftus-Cheek, Kovacic, Fernandez, Chilwell; Mudryk, Havertz, Felix