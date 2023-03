Manchester United David De Gea'nın yerine David Raya'yı istiyor!

Sportskeeda'nın haberine göre; Kırmızı-şeytanlar, uzun senelerdir kalesini koruyan İspanyol kalecisi David De Gea'nın ikamesi olarak yine bir İspanyol kaleciyi düşünüyor. O isim ise Brentford'un kalecisi David Raya.

Raya'nın sözleşmesi sezon sonunda sonra eriyor. Habere göre oyuncu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini 2 defa reddetti ve sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

🧤 David Raya has the best save success rate (75.2%) in the Premier League this season pic.twitter.com/yypsTwxFYW