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Manchester United David De Gea'nın yerine David Raya'yı istiyor!

Manchester United, David De Gea'nın yerine yeni sezonda kaleyi Brentford'un İspanyol kalecisi David Raya'ya emanet etmek istiyor. Raya'nın kulubü ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 11:32
Manchester United David De Gea'nın yerine David Raya'yı istiyor!

Sportskeeda'nın haberine göre; Kırmızı-şeytanlar, uzun senelerdir kalesini koruyan İspanyol kalecisi David De Gea'nın ikamesi olarak yine bir İspanyol kaleciyi düşünüyor. O isim ise Brentford'un kalecisi David Raya.

Raya'nın sözleşmesi sezon sonunda sonra eriyor. Habere göre oyuncu, kulübünün sözleşme uzatma teklifini 2 defa reddetti ve sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılması bekleniyor.

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