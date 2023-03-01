Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Everton maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Trossard

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Onana; Iwobi, Gray, McNeil