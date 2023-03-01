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Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 09:47 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:00
Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Arsenal - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Everton maçı 1 Mart Çarşamba günü saat 22:45'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Trossard

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Coady, Mykolenko; Doucoure, Gueye, Onana; Iwobi, Gray, McNeil

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