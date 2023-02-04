Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Crystal Palace maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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MANCHESTER UNITED - CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst

Crystal Palace

Guaita; Clyne, Richards, Guehi, Mitchell; Eze, Doucoure, Schlupp; Olise, Edouard, Ayew