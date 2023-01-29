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Chelsea Malo Gusto'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Maviler, 19 yaşındaki Malo Gusto'yu renklerine kattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 14:05
Chelsea Malo Gusto'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Fransa'nın Olimpik Lyon takımında oynayan sağ bek Malo Gusto'yu renklerine bağladı.

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen Gusto ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Olimpik Lyon Kulübünün açıklamasında ise 19 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelinin ek ödemelerle 35 milyon avroyu bulacağı belirtildi.

Gusto, bu sezon tamamlanıncaya kadar altyapısından yetiştiği Olimpik Lyon'da kalacak.

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