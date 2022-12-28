Haberler İngiltere Premier Lig Chelsea David Fofana transferi için Molde'yle anlaşmaya vardı!

Chelsea David Fofana transferi için Molde'yle anlaşmaya vardı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, David Datro Fofana'nın transferi için Molde ile bonservis bedeli konusunda prensipte anlaştığını duyurdu. 20 yaşındaki Fildişili santrafor ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 00:25
Chelsea David Fofana transferi için Molde'yle anlaşmaya vardı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, David Fofana'nın transferi konusunda Norveç ekiplerinden Molde ile bonservis bedeli konusunda prensipte anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varılan Fildişi Sahilli genç santraforun, 1 Ocak 2023 tarihinde takımın kadrosuna katılacağı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea Fofana için 12 milyon avro ödeyecek. 20 yaşındaki oyuncu, Norveç ekibi Molde formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 21 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Armando Broja'nın sakatlığının ardından sezonu kapatması ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın formsuzluğu nedeniyle bu sezon hücum hattında iyi bir görüntü sergileyemeyen Chelsea, 15 lig maçında rakip ağlara 19 gol attı.

Fofana, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda ise 2 maçta görev aldı.

DİĞER
Bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti… Tolga Karel'in eşi ve 3 çocuğuyla mutlu aile pozuna eleştiri yağdı! "Cihangir'e neden sahip çıkmadın?"
Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu o detay ortaya çıktı! Meğer doğum gününde...
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti!
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leeds United - Manchester City maçı saat kaçta?
ManU evinde zorlanmadı!
"Kayserispor'un sağlıklı bir ortama kavuşması gerekiyor"
EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı
Cristiano Ronaldo'dan iş ilanı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG Marco Verratti'nin sözleşmesini uzattı! PSG Marco Verratti'nin sözleşmesini uzattı! 00:19
Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Abdülkadir ve Bakasetas haricindekiler..." 22:44
Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! Abdullah Avcı'dan Visca açıklamasI! 22:41
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu 22:04
Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! Fırtına Karagümrük deplasmanında kaybetti! 22:04
Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! 21:25
Daha Eski
Trabzonspor'da şok sakatlık! Kırık tespit edildi Trabzonspor'da şok sakatlık! Kırık tespit edildi 21:15
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." 21:05
Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... 20:55
Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır 20:07
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 19:50
Özer Hurmacı resmen Bursaspor! Özer Hurmacı resmen Bursaspor! 19:42