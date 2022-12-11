Manchester United'ın '3 milyon euroluk' Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergiledikten sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Güney Koreli futbolcu için Manchester United'ın yeni bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı.

UNITED, KIM'İ ELİNDEN KAÇIRDI

Mirror'da yer alan habere göre; Min-Jae, 18 ay önce Çin'in Beijing Guoan FC takımında oynarken hem Manchester United hem de Tottenham'ın ilgisini çekmişti. O dönem futbolcu için istenen rakam sadece 3 milyon euro civarındaydı. Fakat; Ada ekipleri başarılı stoperi elinden kaçırdı.

FENERBAHÇE'DEN DOĞRU HAMLE

Premier Lig ekipleri Kim'i kadrosuna katma konusunda tereddüt ederken Fenerbahçe ise futbolcuyu gözüne kestirdi ve transferini gerçekleştirdi. Kim, Sarı-Lacivertli takımda oynadıktan sonra başarılı performansı ile göz doldurdu ve 18 milyon euro karşılığında da Napoli'ye satıldı.

6 KATINI KAZANDI

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin yaptığı hamlenin yerinde olduğuna vurgu yapılırken, 'Fenerbahçe Kim transferinden verdiğinin 6 katı fazla kazanç elde etti' denildi.

38 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR

1.99 boyunda olan ve fiziği sebebiyle 'Canavar' lakabı ile anılan futbolcu, Napoli'nin Serie A'da zirveye çıkmasında önemli etkenlerden biri oldu. Ada'daki habere göre; Kim'in sözleşmesinde 38 milyon euro serbest kalma maddesi öne çıkıyor. Bu da oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar adına önemli bir maliyet olarak gösteriliyor.

NAPOLI, YENİ SÖZLEŞME ÖNEREBİLİR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Napoli'nin Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde yer alan futbolcunun sözleşmesine iyileştirme yapmayı planladığı da gündeme geldi. United ise oyuncu için yeni bir teklif hazırlamayı düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Güney Koreli stoper bu sezon Napoli'de 20 maçta 1800 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Dünya Kupası'nda Güney Kore Milli Takımı kadrosunda yer alan Kim, Brezilya'ya 4-1 kaybettikleri maçla birlikte Katar'daki macerasına veda etmek zorunda kaldı.