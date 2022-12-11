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Manchester United'ın '3 milyon euroluk' Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Güney Koreli yıldız Kim Min-Jae'yi, sezon başında dev ücretle Napoli'ye satmıştı. Kanarya'nın bu satıştan kazandığı ücret ve Napoli'nin, Kim Min-Jae'nin olası satışından kazanacağı rakam, İngiliz basınında konu oldu. Manchetser United'ın özellikle Kim Min-Jae'yi elinden kaçırdığı rakam, pişmanlığa yol açtı. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 15:25
Manchester United'ın '3 milyon euroluk' Kim Min-Jae pişmanlığı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergiledikten sonra İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Güney Koreli futbolcu için Manchester United'ın yeni bir teklif hazırlığında olduğunu yazdı.

UNITED, KIM'İ ELİNDEN KAÇIRDI
Mirror'da yer alan habere göre; Min-Jae, 18 ay önce Çin'in Beijing Guoan FC takımında oynarken hem Manchester United hem de Tottenham'ın ilgisini çekmişti. O dönem futbolcu için istenen rakam sadece 3 milyon euro civarındaydı. Fakat; Ada ekipleri başarılı stoperi elinden kaçırdı.

FENERBAHÇE'DEN DOĞRU HAMLE
Premier Lig ekipleri Kim'i kadrosuna katma konusunda tereddüt ederken Fenerbahçe ise futbolcuyu gözüne kestirdi ve transferini gerçekleştirdi. Kim, Sarı-Lacivertli takımda oynadıktan sonra başarılı performansı ile göz doldurdu ve 18 milyon euro karşılığında da Napoli'ye satıldı.

6 KATINI KAZANDI
Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin yaptığı hamlenin yerinde olduğuna vurgu yapılırken, 'Fenerbahçe Kim transferinden verdiğinin 6 katı fazla kazanç elde etti' denildi.

38 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VAR
1.99 boyunda olan ve fiziği sebebiyle 'Canavar' lakabı ile anılan futbolcu, Napoli'nin Serie A'da zirveye çıkmasında önemli etkenlerden biri oldu. Ada'daki habere göre; Kim'in sözleşmesinde 38 milyon euro serbest kalma maddesi öne çıkıyor. Bu da oyuncuyu transfer etmek isteyen takımlar adına önemli bir maliyet olarak gösteriliyor.

NAPOLI, YENİ SÖZLEŞME ÖNEREBİLİR
Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde ise Napoli'nin Avrupa'da birçok kulübün transfer listesinde yer alan futbolcunun sözleşmesine iyileştirme yapmayı planladığı da gündeme geldi. United ise oyuncu için yeni bir teklif hazırlamayı düşünüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Güney Koreli stoper bu sezon Napoli'de 20 maçta 1800 dakika süre aldı ve 2 gol kaydetti. Dünya Kupası'nda Güney Kore Milli Takımı kadrosunda yer alan Kim, Brezilya'ya 4-1 kaybettikleri maçla birlikte Katar'daki macerasına veda etmek zorunda kaldı.

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