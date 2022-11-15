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İlk 11'e zor giriyor

Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran Ronaldo, M. United'da ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ronaldo, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta oynadı ancak yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
İlk 11'e zor giriyor
Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran Ronaldo, M. United'da ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ronaldo, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta oynadı ancak yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı.
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