İlk 11'e zor giriyor

Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran Ronaldo, M. United'da ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ronaldo, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta oynadı ancak yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı.
AltınTop'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran Ronaldo, M. United'da ilk 11'e girmekte zorlanıyor. Ronaldo, Premier Lig'de bu sezon 10 maçta oynadı ancak yalnızca 4'ünde ilk 11'de yer aldı.