Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Lopetegui oldu

Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Lopetegui oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, İspanyol Teknik adam Julen Lopetegui'yi takımın başına getirdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 13:29
Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü Lopetegui oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile anlaştıklarını açıkladı.

Bruno Lage'nin görevine son verilmesinin ardından bir aydır geçici olarak Steve Davis'in çalıştırdığı Wolverhampton, yeni teknik direktörünü buldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kariyerinde Porto, Real Madrid ve Sevilla kulüplerinin yanı sıra İspanya Milli Takımı'nı da çalıştıran Lopetegui ile anlaşmaya varıldı.

56 yaşındaki teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Premier Lig'e ara verilecek 14 Kasım'dan itibaren göreve başlayacak.

İspanya'nın 19 ve 21 yaş altı milli takımlarını Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Lopetegui, 2020'de de Sevilla'ya UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandırmıştı.

DİĞER
Fedon mu, oğlu mu? ayırt edemiyorlar! Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği ağızları açık bıraktı!
Bilim insanları dahi şaşkın! Yenidoğan bebeğin karnındaki şişliğin içinden çıkanlar kan dondurdu! Tümor sandılar ama tam 8 tane...
Aslantepe'de dev derbi! İşte G.Saray ve Beşiktaş'ın muhtemel 11'leri
Arda Güler için Arda Turan benzetmesi! "Çıkarmaya çalışıyorum beynimden"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Manchester City - Fulham maçı saat kaçta?
Leeds United - Bournemouth maçı saat kaçta?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi (ÖSYM ve e-devlet)
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (5 Kasım 2022)
ÖSYM KPSS Ortaöğretim son 5 yıl çıkmış soru ve çözümleri PDF
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City - Fulham maçı saat kaçta? Manchester City - Fulham maçı saat kaçta? 14:13
F.Bahçe'nin yıldızı için İngiltere'de geliyorlar! F.Bahçe'nin yıldızı için İngiltere'de geliyorlar! 14:11
Leeds United - Bournemouth maçı saat kaçta? Leeds United - Bournemouth maçı saat kaçta? 14:08
Erol Bilecik: Büyüğüz demekle büyük olunmuyor Erol Bilecik: Büyüğüz demekle büyük olunmuyor 13:46
Wolves'in yeni hocası belli oldu Wolves'in yeni hocası belli oldu 13:29
Landim'den Jesus açıklaması! Teklif... Landim'den Jesus açıklaması! Teklif... 13:20
Daha Eski
Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftara çağrı! Dursun Özbek'ten derbi öncesi taraftara çağrı! 12:44
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 12:37
G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? 12:04
Altay - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Altay - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 11:56
G.Saray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu G.Saray-Beşiktaş derbisinin VAR'ı belli oldu 11:54
Adanaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:52