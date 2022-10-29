Bournemouth Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftası heyecanı yüksek bir mücadeleye sahne oldu.
Oynanan karşılaşmada Bournemouth, Tottenham karşısında 22. ve 50. dakikada Moore'nin kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.
Konuk ekip Tottenham'da 57. dakikada Sessegnon sahneye çıktı ve takımının ilk golünü kaydetti.
73. dakikada B. Davies Tottenham adına skoru eşitleyen golü atan isim oldu.
90+2'de Bentancur Londa ekibine galibiyeti getiren golü attı.
Maç 3-2 Tottenham'ın galibiyeti ile sona ererken bu sonuçla beraber Tottenham ligde 26 puanla 3. sıraya yerleşti.
Bournemouth ise 13 puanla 14. sırada yer aldı.