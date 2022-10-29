Haberler İngiltere Premier Lig Bournemouth Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bournemouth Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig 14. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Tottenham karşı karşıya geldi. Heyecanı yüksek karşılaşmada Tottenham rakibi Bournemouth'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 19:04
Bournemouth Tottenham: 2-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 14. haftası heyecanı yüksek bir mücadeleye sahne oldu.

Oynanan karşılaşmada Bournemouth, Tottenham karşısında 22. ve 50. dakikada Moore'nin kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti.

Konuk ekip Tottenham'da 57. dakikada Sessegnon sahneye çıktı ve takımının ilk golünü kaydetti.

73. dakikada B. Davies Tottenham adına skoru eşitleyen golü atan isim oldu.

90+2'de Bentancur Londa ekibine galibiyeti getiren golü attı.

Maç 3-2 Tottenham'ın galibiyeti ile sona ererken bu sonuçla beraber Tottenham ligde 26 puanla 3. sıraya yerleşti.

Bournemouth ise 13 puanla 14. sırada yer aldı.

DİĞER
Yaprak Dökümü’nün Sedef’i Seda Demir’den Bedia Ener’e yanıt: Kendimi hatırlatmak istesem 15 sene beklemezdim!
Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
Güneş'in Josef de Souza planı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Chelsea deplasmanda ağır yara aldı!
De Bruyne attı City 3 puanı kaptı!
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cadiz A. Madrid'i uzatmalarda devirdi! Cadiz A. Madrid'i uzatmalarda devirdi! 19:23
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 19:17
Tottenham'dan muhteşem geri dönüş! Tottenham'dan muhteşem geri dönüş! 19:03
Chelsea deplasmanda ağır yara aldı! Chelsea deplasmanda ağır yara aldı! 19:02
8 gollü maçta kazanan Münih! 8 gollü maçta kazanan Münih! 18:40
Leipzig Leverkusen'i rahat geçti! Leipzig Leverkusen'i rahat geçti! 18:29
Daha Eski
Napoli evinde farklı kazandı! Napoli evinde farklı kazandı! 18:19
Altay Paixao ile kazandı! Altay Paixao ile kazandı! 18:08
Ali Koç'tan Altay Bayındır açıklaması! Ali Koç'tan Altay Bayındır açıklaması! 17:25
Depay bombası! Transfer.. Depay bombası! Transfer.. 17:12
De Bruyne attı City 3 puanı kaptı! De Bruyne attı City 3 puanı kaptı! 17:05
Torreira gönlünü Türk güzele kaptırdı! O fotoğraf... Torreira gönlünü Türk güzele kaptırdı! O fotoğraf... 16:50