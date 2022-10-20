Leicester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 12. haftada Leicester City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Leeds United maçı 20 Ekim Perşembe günü saat 22.15'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.
LEICESTER CITY - LEEDS UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Leicester City
Ward; Castagne, Amartey, Faes, Justin; Soumare; Albrighton, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Daka
Leeds United
Meslier; Kristensen, Koch, Cooper, Firpo; Adams, Roca; Sinisterra, Aaronson, Harrison; Bamford