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Leicester City 2 - 0 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Leicester City ile Leeds United karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı ev sahibi Leicester City ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2022 Cuma 00:22
Leicester City 2 - 0 Leeds United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. Haftasında Leicester City, sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Leicester City mücadeleyi 16. Dakikada Koch (kendi kalesine) ve 35. Dakikada Barnes'ın attığı golle 2-0 kazandı. Maç kadrosunda milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü yer almadı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla bu sezon ligdeki ikinci galibiyetine ulaştı. Bu skora rağmen Brendan Rodgers'ın öğrencileri, küme düşme hattından henüz çıkabilmiş değil.

Premier Lig'de Leicester City 11 maçta topladığı 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Leeds United ise 10 maç sonunda 9 puanla 16. sırada.

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