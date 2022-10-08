Bournemouth - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Bournemouth - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. haftada Bournemouth ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOURNEMOUTH - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bournemouth - Leicester City 8 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

BOURNEMOUTH - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Bournemouth

Neto; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Cook, Lerma; Tavernier; Billing, Christie; Solanke

Leicester City

Ward; Castagne, Evans, Faes, Justin; Soumare; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy