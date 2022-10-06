İlkay Gündoğan'ın eşinden Manchester şehrini eleştirdi: Taze yiyecek bulamıyorum

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui, Manchester'da yemeklerin hiç iyi olmadığını açıkladı.

Arfaoui yaptığı açıklamada, "İyi bir restoran bulmak için çok uğraştım. Her yerde korkunç yemekler var. İyi bir İtalyan yemeği ya da iyi bir suşi yok. Taze yiyecekler bulamıyorum. Bütün gıdalar dondurulmuş şekilde karşıma çıkıyor." dedi.

Manchester'daki restoranların sadece alkol ve atıştırmalıklardan para kazanmaya çalıştığını belirten Arfaoui, "Buradaki restoranlar içki ve atıştırmalarla para kazanmaya odaklı. Gece kulüpleri gibiler. Kaliteli yemek yok. Belki Londra buradan farklıdır ama burası öyle değil." ifadelerini kullandı.

Sara Arfaoui'nin bu eleştirisine kentteki birçok restoran sahibi tepki gösterdi.