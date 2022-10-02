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Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak takımnın 46 yaşındaki Portekizli teknik direktörü Bruno Lage'nin görevine son verildiği duyuruldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2022 Pazar 23:46
Wolverhampton Wanderers'ta Bruno Lage ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta teknik direktör Bruno Lage ile yolların ayrıldığı açıklandı.Kulüpten yapılan açıklamada, bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Bu sezon 8 lig maçında sadece bir galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Wolverhampton Wanderers, 18. sırada yer alıyor.Bruno Lage, İngiltere temsilcisinden önce altyapısında da görev aldığı Portekiz ekibi Benfica'yı 2019-2020 yıllarında çalıştırmıştı.

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