Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 9. haftada Southampton ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Everton 1 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

SOUTHAMPTON - EVERTON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Southampton

Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Perraud; Ward-Prowse, Diallo; Djenepo, Aribo, Edozie; Adams

Everton

Pickford; Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko; Gueye, Onana, Iwobi; Gray, Maupay, Gordon