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Ronaldo'nun ablasından Portekizlilere ağır sözler! "Yedikleri kaba tükürürler"

Manchester United ve Portekiz'in dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo'ya, ağır tepkiler geldi. Portekiz'in İspanya'ya 1-0 mağlup olduğu müsabaka sonrası Ronaldo'ya yapılan eleştirilere, kardeşi yanıt verdi. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2022 Perşembe 13:36
Ronaldo'nun ablasından Portekizlilere ağır sözler! "Yedikleri kaba tükürürler"

UEFA Uluslar Ligi'nde Portekiz, İspanya'ya 1-0 mağlup olarak grup liderliğinden olurken eleştirilerin hedefinde Cristiano Ronaldo vardı.

Performansı nedeniyle ülkesinde sert eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcuya ablası Katia Aveiro sahip çıktı. Aveiro'nun hedefinde Portekiz halkı vardı.

"PORTEKİZLİLER YEDİĞİ TABAĞA TÜKÜRÜRLER!"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda sert ifadeler kullanan Katia Aveiro, "Bugünler beni hiç şaşırtmıyor. Portekizliler yedikleri tabağa tükürürler. Bu durum hep böyle. Portekizliler hasta, önemsiz, ruhsuz, aptal ve sonsuza kadar nankör kalacaklar." sözlerini kullandı.

Uluslar Ligi'nde 2 golü bulunan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'in en önemli kozlarından biri olacak.

37 yaşındaki futbolcunun turnuvadan sonra milli takımı bırakıp bırakmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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