Brighton'da De Zerbi dönemi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki İtalyan teknik adamla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülkesinin Sassuolo ekibinde 2018'den itibaren teknik direktör olarak elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken De Zerbi, 2021 yazında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e gitmişti.

Shakhtar Donetsk'i 2021 Ukrayna Süper Kupası'nda şampiyonluğa taşıyan De Zerbi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle geçen yılın temmuz ayında görevinden ayrılmıştı.

Bu sezon Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan Brighton, bir maç eksiği olmasına rağmen 7. hafta sonunda liderin 5 puan uzağında, 4. sırada yer alıyor.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club's new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ