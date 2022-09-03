Aston Villa - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Premier Lig'in 6. haftasında Aston Villa ile Manchester City kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Aston Villa, topladığı 3 puanla 19. sırada bulunuyor. 13 puanı bulunan Manchester City ise 2. sırada yer alıyor.
ASTON VILLA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Premier Lig'in 6. haftasında oynanacak Aston Villa - Manchester City maçı 3 Eylül Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.
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