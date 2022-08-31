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Manchester City 6-0 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET) Erling Haaland şov yaptı

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Manchester City sahasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Mücadeleyi 6-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (3) Alvarez (2) ve Cancelo kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 23:35
Manchester City 6-0 Nottingham Forest (MAÇ SONUCU - ÖZET) Erling Haaland şov yaptı

Manchester City ile Nottingham Forest, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında kozlarını paylaştı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Paul Tierney düdük çaldı.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan Manchester City 3 puanın sahibi oldu. City'e galibiyeti getiren golleri Erling Haaland (3) Alvarez (2) ve Cancelo kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City puanını 13'e yükseltti. Nottingham Forest ise 4 puanda kaldı.

Gelecek hafta Manchester City deplasmanda Aston Villa'nın konuğu olacak. Nottingham Forest ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.


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