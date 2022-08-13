Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Arsenal ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Leicester City maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.

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