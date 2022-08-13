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Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Arsenal ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Arsenal - Leicester City karşılaşmasının detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:00
Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Arsenal ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Arsenal - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Leicester City maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de beIN Max 1'de canlı yayınlanacak.

Arsenal - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

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