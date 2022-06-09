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Liverpool'dan Darwin Nunez harekatı!

Benfica'da büyük bir çıkış yakalayan Darwin Nunez, Avrupa'da ki bütün dev kulüplerin radarına girdi. Son olarak Liverpool oyuncunun transferini bitirme aşamasına geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica - Liverpool eşleşmesinde de harikalar yaratan Uruguaylı futbolcu'dan Jürgen Kloop övgü dolu sözlerle bahsetmişti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2022 Perşembe 18:16
Liverpool'dan Darwin Nunez harekatı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica forması giyen Uruguaylı forvet oyuncusu Darwin Nunez'in transferinde son aşamaya geldi.

Geçtiğimiz sezonu ligde 2'nci sırada bitirdikten sonra Şampiyonlar Ligi Finali'nde de Real Madrid'e kaybeden Liverpool, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı. Roberto Firmino'dan bu sezon özelinde beklediği katkıyı alamayan İngiliz ekibi, forvet bölgesi için listesinin ilk sırasında yer alan Darwin Nunez'in transferi için artık gün sayıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Liverpool, oyuncu ile sözleşme konusunda kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekiz ekibiyle bonservis pazarlıklarını sürdüren Liverpool'un transferi 80 milyon Euro bonservis bedeli ve 20 milyon Euro bonus karşılığında bitirmesi bekleniyor.

YÜZDE 20'Sİ ALMEIRA'YA GİDECEK

Benfica, Darwin Nunez'i Eylül 2020'de şu anda İspanya 2'nci Ligi'nde yer alan Almeira'dan 24 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında transfer etmişti. 22 yaşındaki forvetin Liverpool'a transferinde elde edilecek karın yüzde 20'si Almeira'ya gidecek. Bu doğrultuda Almeira, Nunez'den 20 ila 25 milyon Euro daha kazanç sağlayacak.

KLOOP, ÖVGÜ DOLU İFADELER KULLANMIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'inde Liverpool ile Benfica karşı karşıya gelmiş ve ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Liverpool, kendi sahasında da rakibiyle 3-3 berabere kalarak yarı finale adını yazdırmıştı. Oynanan 2'nci karşılaşmanın ardından Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp, Nunez için övgü dolu ifadelerde bulunmuştu. Alman teknik adam, Nunez hakkında "Çok güçlü ve hızlı. Son vuruşlarda oldukça sakin. Eğer sağlıklı kalması halinde önünde büyük bir kariyer var" şeklinde konuşmuştu.

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