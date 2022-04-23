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İngiltere'de deprem etkisi yaratan gelişme! Manchester United kaptanı Harry Maguire'ın evine bomba koydular

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın kaptanı Harry Maguire, son dönemlerde saha içinde yaptığı hatalarla gündeme gelirken, bu kez şoke eden bir gelişme yaşadı. Yıldız futbolcunun menajerine gelen bir postada, evine bomba koyduğu ifade edildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:08
İngiltere'de deprem etkisi yaratan gelişme! Manchester United kaptanı Harry Maguire'ın evine bomba koydular

Manchester United kaptanı Harry Maguire, evinde bomba şüphesi olması nedeniyle bir takım arkadaşıyla kalıyor ve şu anda ailesi güvenli bir evde bulunuyor.

Bir şüpheli, Maguire'ın evine üç bomba yerleştirildiğini iddia ettikten sonra United kaptanının takımdan ayrılması için 72 saati olduğunu belirtti.

İngiliz savunma oyuncusunun menajerine e-posta ile gönderilen tehditte, isteklerine uyulmaması takdirde bombanın patlatılacağını söyledi.

29 yaşındaki Maguire, United'ın Liverpool'a 4-0 kaybetmesinden bir gün sonra, çarşamba günü korkunç bir tehdit aldığında takımıyla beraber antrenmandaydı.

27 yaşındaki nişanlısı Fern Hawkins ve iki kızının sağlıklı olup olmadığını görmek için panik içerisinde evine koştu.

Silahlı polisler ve gözetleme köpekleri, ailenin 4 milyon sterlin değerindeki evinde kapsamlı bir arama başlattı.

Maguire, ailesini acilen güvenli bir eve gönderdi ve panik durumu bir anlığına da olsa giderildi.

Polisin kapsamlı aramasına rağmen herhangi bir şey bulunmadı ve perşembe günü ev tekrar aranmasına rağmen hiçbir şey yoktu.

Ne söylendi?
The Sun'da yer alan habere göre bir kaynak, "Bu tehdit çok fazla ciddiye alındı.

"Harry ve takım arkadaşları sosyal medyada düzenli olarak ölüm tehditleri alıyorlar, ama bu durum tamamen farklıydı.

"Gönderilen e-postada evine üç bomba yerleştirildiği söylendi.

"Maguire'ın United'dan ayrılması için 72 saati vardı, yoksa patlatacaklarını söylüyorlardı.

"İnanılmaz derecede nefret ve taciz yağıyordu" dedi.

Kaynak ayrıca şu ifadeleri ekledi: "Gerçekten hastalıklı bir durum söz konusuydu.

"O, maalesef artık kendisini güvende hissetmiyor.

"Harry'nin gördüğü tacizden bıktık artık. Bu durum herkesin sinirini bozdu.

"Acımasız, kişisel ve sıra dışı. Yeter artık.

"Onlar, birbirlerine çok yakın bir aile ve Harry onları her zaman ilk sıraya koydu ama aynı zamanda nefret çetesine boyun eğmeyi reddediyor.

"Harry böyle yaşamak istemiyor, ama şu anda başka bir seçeneği yok."

"Ailesinin güvenliği Harry'nin önceliğidir"
Maguire sözcüsü, e-postayı ve içeriğini "Ailesinin evi için ciddi bir tehdit" olarak nitelendirerek şunları söyledi: "Bunu polise bildirdi. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği Harry'nin önceliğidir."

Cheshire Polisi, memurların çarşamba günü Wilmslow bölgesindeki bir adreste bomba ihbarı aldıklarını doğruladı.

Açıklamada, "Tahliye yapılmadı, ancak önlem olarak bir polis bomba gözetleme köpeği, evin bahçelerini ve çevreyi aramak için adrese gitti" denildi.

United kaptanı, şu anda bu olayın şokunu atlatmaya çalışırken oluşan olağanüstü durum nedeniyle stresli günler geçirmeyi sürdürüyor.

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