Haberler İngiltere Premier Lig Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın yıldız futbolcusu Harry Maguire ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı Şeytanların kaptanına yapılan bombalı saldırı tehfitlerinin ardından polis soruşturma başlattı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mesut Özil ise "Bu delilik" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:29
Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

Premier Lig devlerinden Manchester United'ın kaptanı ve deneyimli savunmacısı Harry Maguire, performansıyla eleştiri oklarının hedefi konumuna geldi.

Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da istikrarsız bir görüntü çizen ve ligde son olarak deplasmanda Liverpool'a farklı mağlup olan United'da özellikle Maguire, sosyal medyadan çok sert eleştiriler alıyordu.

Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

29 yaşındaki stoper, son olarak görülmemiş bir tehditle başbaşa kaldı. Maguire'ın menajeri, oyuncunun evine bomba yerleştirerek saldırı düzenleneceğine dair bir mail aldıklarını ve konuyu hemen polise aktardıklarını söyledi.

Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

Yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde Harry birçok tehdit mesajı aldı ancak son aldığı tehdit, nişanlısı ve 2 çocuğunu da yakından ilgilendiriyordu. Konuyu hemen polise bildirdik. Ailesinin ve etrafındakilerin güvenliği, Harry'nin bir numaralı önceliği. Bu hafta sonu oynayacakları maç için normal şekilde hazırlanmaya devam edecek ancak şu anda daha fazla ayrıntı açıklamayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

Maguire'ın ailesinin büyük bir şok yaşadığı belirtilirken, Manchester United'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Harry Maguire'a bombalı saldırı şüphesi! Mesut Özil'den paylaşım geldi

MESUT ÖZİL TEPKİSİZ KALMADI!

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Harry Maguire hakkındaki haberleri okuyun. Bu delilik. Futbol, bir oyuncuyu ve ailesini tehdit edecek kadar ciddi değil. Harry Maguire ile ilgili haberleri okuyunca şoke oldum. Futbol bazen insanların içindeki kötü duyguları ortaya çıkarıyor. Umarım ilgililerin hepsi cezalandırılır" ifadelerini kullandı.

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