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Crystal Palace - Arsenal: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-0'lık skorla kazandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 00:53
Crystal Palace - Arsenal: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a konuk oldu.

Selhurst Park'ta oynanan karşılaşmayı Crystal Palace 3-0 kazanarak görkemli bir galibiyete imza attı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mateta, 24. dakikada Jordan Ayew ve 74. dakikada penaltıdan Wilfried Zaha kaydetti.

Son 8 maçta tek mağlubiyet alan Arsenal, eski efsane futbolcusu Patrick Vieira'nın çalıştırdığı Crystal Palace'a farklı yenilerek son 3 maçta 2. yenilgisini almış oldu.

Bu sonuçla Arsenal 54 puanda kaldı ve 1 maç eksiğiyle 5. sırada kaldıu. Crystal Palace ise 37 puana yükseldi ve 9. sıraya sıçradı.

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