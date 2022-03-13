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Arsenal Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla sürüyor. 48 puanla 5. sırada yer alan Arsenal sahasında ligin güçlü ekiplerinden Leicester City'i konuk edecek. Zorlu maç öncesi müsbakanın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Arsenal-Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 10:04 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022 Pazar 10:11
Arsenal Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Arsenal-Leicester City maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında 48 puanlı Arsenal evinde 33 puanlı Leicester City'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...

ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal'in evinde Leicester City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette

Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Iheanacho

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