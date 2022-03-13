Arsenal Leicester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Arsenal-Leicester City maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında 48 puanlı Arsenal evinde 33 puanlı Leicester City'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi iki takımın hedefi de mutlak 3 puan... Futbolseverler müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte detaylar...
⏰ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Arsenal'in evinde Leicester City'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
📝ARSENAL-LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Arsenal: Ramsdale; Cedric, White, Gabriel, Tierney; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Lacazette
Leicester City: Schmeichel; Justin, Amartey, Çağlar Söyüncü, Thomas; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Iheanacho