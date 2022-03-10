Norwich - Chelsea 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, deplasmanda Norwich'e konuk oldu. Carrow Road'da oynanan maçı Chelsea 3-1 kazanarak üç puanı aldı.

Mücadelenin henüz başında Mason Mount'un asistinde 3. dakikada Chalobah Chelsea'yi öne geçirdi. 14. dakikada Mason Mount farkı ikiye çıkardı ve Chelsea ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Chelsea oyunun kontrolünü bırakmazken Norwich ise sürpriz gol aradı. 69. dakikaya gelindiğinde Pukki'nin penaltısıyla farkı bire indirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde ise Kai Havertz'in golüyle maçın skoru 3-1 olarak tescillendi.

Milli futbolcumuz Ozan Kabak Norwich formasıyla ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Chelsea 56 puana yükseldi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu. Norwich ise 17 puanda kaldı ve ligin son sırasından kurtulamadı.