SPOR HABERKERİ - Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti! Roger Hunt...

Dünyanın önde gelen liglerinden İngiltere Premier Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 26. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında zirve takibini sürdüren Liverpool sahasında Norwich Ctiy ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-1'lik skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Liverpool'da 233. maçına çıkan Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. (Roger Hunt - 226 maç) Bu sezon 23 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki Salah, 17 gole imza attı.