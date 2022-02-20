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SPOR HABERKERİ - Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti! Roger Hunt...

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'de heyecan 26. hafta mücadeleleri ile sürdü. 26. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında ağırladığı Norwich City'i 3-1 mağlup ederken, Mısırlı yıldız Mohamed Salah da karşılaşmada bir gol kaydederken, attığı bu gol sonrası Liverpool'un tarihine geçti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2022 Pazar 10:41
SPOR HABERKERİ - Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti! Roger Hunt...

Dünyanın önde gelen liglerinden İngiltere Premier Lig'de heyecan 26. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. 26. haftanın dikkat çeken karşılaşmasında zirve takibini sürdüren Liverpool sahasında Norwich Ctiy ile karşı karşıya geldi.

Mücadele 3-1'lik skorla ev sahibi ekibin üstünlüğü ile tamamlanırken, Liverpool'da 233. maçına çıkan Mısırlı yıldız, Liverpool formasıyla 150 gole en hızlı ulaşan ikinci futbolcu oldu. (Roger Hunt - 226 maç) Bu sezon 23 lig maçında görev yapan 29 yaşındaki Salah, 17 gole imza attı.

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