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Crystal Palace - Chelsea | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 26. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor. Crystal Palace - Chelsea maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:55
Crystal Palace - Chelsea | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 26. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Chelsea maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Crystal Palace: Guaita, Mitchell, Guéhi, Andersen, Clyne, Olise, Kouyaté, Schlupp, McArthur, Ayew, Zaha.

Chelsea: Mendy, Rüdiger, Christensen, Thiago Silva, Sarr, Jorginho, Kanté, Pulisic, Ziyech, Havertz, Lukaku.

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