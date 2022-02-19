Crystal Palace - Chelsea | CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 26. haftasında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
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CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Crystal Palace - Chelsea maçı saat 18:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Crystal Palace: Guaita, Mitchell, Guéhi, Andersen, Clyne, Olise, Kouyaté, Schlupp, McArthur, Ayew, Zaha.
Chelsea: Mendy, Rüdiger, Christensen, Thiago Silva, Sarr, Jorginho, Kanté, Pulisic, Ziyech, Havertz, Lukaku.