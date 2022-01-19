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📺Brentford Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de Brentford, sahasında Cristiano Ronaldo'lu Manchester United'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Brentford'ın 23, konuk ekip Manchester United'ın ise 32 puanı bulunuyor. Peki, Brentford Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm merak edilenler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:08
📺Brentford Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

📍CANLI SKOR - Brentford-Manchester United maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Brentford, sahasında ligin güçlü ekiplerinden Manchester United'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 23 puanla 14. sırada, konuk ekip ise 32 puanla 7. sırada yer alıyor. İşte maça dair merak edilenler...

🗓BRENTFORD-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford'ın sahasında Manchester United'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝BRENTFORD-MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📝

🔹Brentford: Fernandez; Ajer, Jansson, Pinnock; Rasmussen, Janelt, Norgaard, Jensen, Canos; Toney, Mbeumo

🔹Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; Elanga, Fernandes, Greenwood; Ronaldo

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