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Leicester City 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leicester City sahasında Liverpool'u Ademola Lookman'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Liverpool bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra mağlup olurken, Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 04:17
Leicester City 1-0 Liverpool (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Leicester City ile Liverpool, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede ev sahibi takım, rakibini 59. dakikada Ademola Lookman'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Liverpool'da Mohamed Salah, karşılaşmanın 15. dakikasında bir penaltı atışından yararlanamadı.

Liverpool bu sonuçla ligde 7 maç aradan sonra mağlup oldu.

Leicester City bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Liverpool ise 41 puanda kaldı.

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