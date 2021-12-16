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Chelsea Everton: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea, evinde Everton ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlike sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 01:07
Chelsea Everton: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında oynanan maçta Chelsea, sahasında Everton'u ağırladı.

Stamford Bridge'de oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada sessizliği bozan isim 70. dakikada Mason Mount oldu ve Chelsea öne geçti. Dakikalar 74'ü gösterdiğinde Brantwaite oldu ve Everton skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da aradığı golü bulamayınca puanlar paylaşıldı.

Öte yandan Chelsea'de Romelu Lukaku, Hudson-Odoi, Ben Chilwell ve Timo Werner koronavirüs testleri pozitif çıkması nedeniyle kadro dışnada

Bu sonucun ardından Chelsea 37 puana yükseldi ve ligde 3. sıradaki yerini korudu.

Everton ise 19 puana yükseldi, puanı ise 19.

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