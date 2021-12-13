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Manchester United corona virüsü nedeniyle kulüp tesisini kapattı!

Spor haberi... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, corona virüsü nedeniyle kulüp tesisini 24 saatliğine kapattığını açıkladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 18:41 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021 Salı 01:43
Manchester United corona virüsü nedeniyle kulüp tesisini kapattı!

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Manchester United'da dün personel ve oyunculardaki pozitif Covid-19 vakalarının ve PCR testi onayının ardından riskin en aza indirilmesi için Carrington Antrenman Kompleksi'nin 24 saat boyunca kapatılması kararı alındı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, antrenmanın iptali ve kadrodaki aksama ile oyuncuların ve personelin sağlığı göz önünde bulundurularak Brentford'la yarın oynanacak lig maçıyla ilgili Premier Lig yetkilileri ile görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

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