Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Everton maçı 21 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling

Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray; Richarlison