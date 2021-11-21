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Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Everton kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 14:05 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 14:07
Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Manchester City ile Everton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - Everton maçı 21 Kasım Pazar günü saat 17:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; Bernardo, Rodri, Gundogan; Mahrez, Jesus, Sterling

Everton: Pickford; Coleman, Godfrey, Keane, Digne; Townsend, Allan, Delph, Iwobi; Gray; Richarlison

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