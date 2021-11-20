Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:30
Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉 LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Castagne; Ndidi, Soumare; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Hudson-Odoi, Mount; Havertz

DİĞER
Hakan Ural’ın sağlık durumu nasıl? Neler Oluyor Hayatta programına Hakan Ural dönecek mi?
Ankara'daki rüşvet operasyonunda 10 kişi tutuklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor