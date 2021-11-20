Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Chelsea maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 15:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Castagne; Ndidi, Soumare; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Jorginho, Kante, Chilwell; Hudson-Odoi, Mount; Havertz