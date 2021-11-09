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İngiltere'den Marcus Rashford'a kraliyet nişanı!

Manchester United'ın golcüsü Marcus Rashford'a büyük onur... İngiltere hükümeti, yıldız futbolcuya yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 18:29
İngiltere'den Marcus Rashford'a kraliyet nişanı!

İngiltere, Manchester United golcüsü Marcus Rashford'a yardıma muhtaç çocuklar için verdiği mücadele nedeniyle kraliyet nişanı verdi.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, 24 yaşındaki futbolcunun geçen yaz yardıma muhtaç çocukların aç kalmaması için yürüttüğü kampanya ve sonrasında devletin pandemi döneminde ücretsiz okul yemeği politikasında değişime gitmesine katkı sağladığı vurgulandı.

Rashford, bu sezon yaşadığı sakatlığa rağmen 6 maçta forma giyerken 3 gol attı. Geçen sezon ise 57 maçta forma giyen İngiliz futbolcu, 21 gol 15 asisttlik performansa imza attı.

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