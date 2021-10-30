Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool Brighton 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool Brighton 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Liverpool evinde Brighton'ı konuk etti. Karşılaşmada 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Liverpool sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve iki takım da puanları paylaştı. Liverpool'un gollerini Jordan Henderson ve Sadio Mane kaydetti. Brighton'ın golleri Enock Mwepu ve Trossard'dan geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:29
Liverpool Brighton 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

Liverpool, 4. dakikada Jordan Henderson'ın golüyle öne geçti. 24. dakikada Sadio Mane, farkı ikiye çıkaran golü attı.

Brighton, 41. dakikada Enock Mwepu ile farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Konuk ekip 65. dakikada Leandro Trossard ile skoru eşitledi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool'un puanı 22 oldu. Brighton 16 puana ulaştı. Liverpool, gelecek hafta West Ham United'a konuk olacak. Brighton ise Newcastle United'ı ağırlayacak.

SON DAKİKA