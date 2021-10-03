Liverpool Manchester City 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin iki güçlü ekibi Liverpool ile Manchester City 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan kritik müsabakada hakem Paul Tierney düdük çaldı.

Zorlu mücadele 2-2 berabere sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı. Liverpool'un gollerini Mane ve Salah kaydetti. Manchester City'nin gollerini Foden ve Kevin de Bruyne attı.



Bu sonuçla Liverpool 15 puana ulaştı. Manchester City'nin puanı ise 14 oldu. 8. haftada Liverpool deplasmanda Watford'un konuğu olacak. Manchester City sahasında Burnley'i ağırlayacak.