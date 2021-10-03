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Liverpool Manchester City 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool sahasında Manchester City'i konuk etti. Haftanın en dikkat çekici karşılaşması büyük bir heyecana sahne oldu. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Liverpool'un gollerini Mane ve Salah kaydetti. Manchester City'nin gollerini Foden ve Kevin de Bruyne attı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 20:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 20:31
Liverpool Manchester City 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Ligin iki güçlü ekibi Liverpool ile Manchester City 7. hafta maçında karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan kritik müsabakada hakem Paul Tierney düdük çaldı.

Zorlu mücadele 2-2 berabere sonuçlandı ve iki takım puanları paylaştı. Liverpool'un gollerini Mane ve Salah kaydetti. Manchester City'nin gollerini Foden ve Kevin de Bruyne attı.

Bu sonuçla Liverpool 15 puana ulaştı. Manchester City'nin puanı ise 14 oldu. 8. haftada Liverpool deplasmanda Watford'un konuğu olacak. Manchester City sahasında Burnley'i ağırlayacak.

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