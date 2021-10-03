Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

CRYSTAL PALACE - LEICESTER CITY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İngiltere Premier Lig'de 7. hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Leicester City maçı 3 Ekim Pazar günü günü saat 16:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.